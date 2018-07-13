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Из французской конституции исключили слово «раса» и различия по полу – СМИ

00:22, 13.07.2018
Из французской конституции исключили слово «раса» и различия по полу – СМИ
Фото: pxhere.com

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции исключила в четверг слово «раса» из конституции страны и запретила использование в ней «разделения по половому признаку».

Ранее в конституции говорилось о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии», сообщает «РИА Новости».

«Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии», — говорится в первой статье конституции.

Отмечается, что поправка вступила в силу накануне, 13 июля. В июне за внесение данной поправки проголосовали 119 депутатов парламента.

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