Из французской конституции исключили слово «раса» и различия по полу – СМИ

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции исключила в четверг слово «раса» из конституции страны и запретила использование в ней «разделения по половому признаку».



Ранее в конституции говорилось о «равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии», сообщает «РИА Новости».

«Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии», — говорится в первой статье конституции.

Отмечается, что поправка вступила в силу накануне, 13 июля. В июне за внесение данной поправки проголосовали 119 депутатов парламента.