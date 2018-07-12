Американцы назвали Обаму лучшим президентом США

Около 44% граждан США назвали Барака Обаму лучшим американским президентом современности.



Еще 33% респондентов отдали предпочтение Биллу Клинтону, 32% — Рональду Рейгану, а 19% назвали лучшим Дональда Трампа. Джорджа Буша-младшего назвали лучшим 14% опрошенных, передают «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

Уточняется, что предпочтения зависят от возраста опрошенных. Обаме отдают предпочтение респонденты в возрасте от 22 до 37 лет чаще, чем люди старшего поколения.

Отчет основан на телефонных интервью, которые были проведены с 5 по 12 июня среди более чем 2 тыс. совершеннолетних жителей 50 штатов, а также в округе Колумбия. Погрешность исследования — 2,6%.