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Американцы назвали Обаму лучшим президентом США

21:16, 12.07.2018
Американцы назвали Обаму лучшим президентом США
Фото: ru.wikipedia.org

Около 44% граждан США назвали Барака Обаму лучшим американским президентом современности.

Еще 33% респондентов отдали предпочтение Биллу Клинтону, 32% — Рональду Рейгану, а 19% назвали лучшим Дональда Трампа. Джорджа Буша-младшего назвали лучшим 14% опрошенных, передают «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

Уточняется, что предпочтения зависят от возраста опрошенных. Обаме отдают предпочтение респонденты в возрасте от 22 до 37 лет чаще, чем люди старшего поколения.

Отчет основан на телефонных интервью, которые были проведены с 5 по 12 июня среди более чем 2 тыс. совершеннолетних жителей 50 штатов, а также в округе Колумбия. Погрешность исследования — 2,6%.

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