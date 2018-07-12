В Башкирии прокуратура проверит птицефабрику из-за загрязнения реки куриным пометом

В Башкирии прокуратура и Минэкологии республики проверят сообщение о загрязнении реки Потехи куриным пометом. Местные жители считают, что источником загрязнения могла стать птицефабрика «Турбаслинские бройлеры».

Заместитель Благовещенского межрайонного прокурора Ильназ Чураев заявил, что проверка уже готовится. По его словам, проверка кард, собирающих отходы, проводилась только в мае.

«Вряд ли с мая карда отходов вновь могла заполниться. У них не настолько огромное производство. Карды заполняются в течение двух лет. Здесь, видимо, что-то другое», — цитирует зампркурора RBtoday.

Представитель ООО «Русское зерно Уфа», в структуру которого входит и птицефабрика, подчеркнул, что пока нет доказательств причастности предприятия к загрязнению.