Ежи Бржечек назначен главным тренером футбольной сборной Польши

Ежи Бржечек назначен главным тренером сборной Польши, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза. Последним местом работы 47-летнего специалиста была «Висла».



Бржечек, будучи футболистом, провел 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил четыре гола. Является серебряным призером Олимпиады 1992 года в Барселоне.



Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой. Под его руководством польская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира — 2018, заняв в ней последнее место. Поляки проиграли Сенегалу — 1:2, Колумбии — 0:3, но победили Японию — 1:0.

