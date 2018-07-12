Правительство рассмотрит план по ускорению темпов роста инвестиций

Правительство России обсудит план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.



Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что на шестилетнюю перспективу среднемировые темпы роста ожидаются на уровне «ближе к 3 процентам».

«Мы <...> подготовили разрез по динамике инвестиций в отдельные сектора, которые должны обеспечить общий совокупный рост инвестиций в основной капитал около 6 процентов в год до 2024 года, чтобы достичь поставленных целей. Мы будем предлагать, чтобы эти цели были зафиксированы в качестве KPI для отраслевых ведомств», — цитирует ТАСС Орешкина.

Отмечается, что не для всех отраслей будет установлена цель по росту инвестиций на 6 процентов. За предстоящие 3—6 лет должно произойти также изменение структуры расходов.

Базой инвестиционного роста должны стать увеличение инфраструктурных инвестиций и достижение инфраструктурным фондом отметки в 1,5 трлн рублей в год.