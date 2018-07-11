Минфин не допустит укрепления рубля из-за роста цен на нефть — Силуанов

Бюджетное правило Министерства финансов не позволит курсу рубля укрепиться до 30 рублей за доллар, даже если цена нефти снова вырастет до 100 долларов за баррель. Ведомство не видит оснований смягчать это правило.



«Будет 100 долларов (за баррель цена нефти, — прим. ред.) — курс, помните, был 30 с небольшим рублей за доллар. Нужны нам сейчас такие соотношения, такие колебания? Наверное, нет», — цитирует «РИА Новости» первого вице-премьера РФ — министра финансов Антона Силуанова.

В настоящее время бюджетное правило не позволяет направлять на расходы дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти при цене выше установленной цены отсечения. В текущем году это 40 долларов за баррель.

Комментируя предложения о смягчении бюджетного правила, министр отметил, что оно необходимо не столько для сбалансированности бюджета, сколько для обеспечения стабильности курса рубля.

Ранее сообщалось, что дополнительные нефтегазовые доходы России за полгода составили 1,7 трлн рублей.