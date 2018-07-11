Дополнительные нефтегазовые доходы России за полгода составили 1,7 триллиона рублей

С 2018 года в России действует новое бюджетное правило. На все доходы от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель Минфин РФ покупает валюту и направляет ее в Фонд национального благосостояния, который заменил потраченный Резервный фонд.

За первое полугодие дополнительные нефтегазовые доходы России уже составили 1,7 трлн рублей. Всего за год планируется накопить 2,74 трлн рублей, сообщают «Известия».

Предполагается, что фонд станет «подушкой безопасности» на случай нового кризиса.

Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли.