Новости спорта

18:03 МСК
Новости раздела
Спорт

Экс-капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов перешел в систему «Краснодара»

17:24, 11.07.2018 1

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов подписал годичный контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

32-летний защитник десять с половиной лет защищал цвета «Крыльев Советов» и долгие годы был капитаном самарцев. По окончании этого сезона самарский клуб не стал продлевать с ним соглашение и Таранов стал свободным агентом.

Всего за «Крылья Советов» игрок провел 248 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Отмечается, что Таранов будет выступать за вторую команду краснодарцев, вышедшую по итогам прошлого сезона в ФНЛ.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:35
    Ну да, у "Крыльев" такой большой выбор!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем