Экс-капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов перешел в систему «Краснодара»

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов подписал годичный контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

32-летний защитник десять с половиной лет защищал цвета «Крыльев Советов» и долгие годы был капитаном самарцев. По окончании этого сезона самарский клуб не стал продлевать с ним соглашение и Таранов стал свободным агентом.

Всего за «Крылья Советов» игрок провел 248 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Отмечается, что Таранов будет выступать за вторую команду краснодарцев, вышедшую по итогам прошлого сезона в ФНЛ.