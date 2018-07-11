На Украине потребовали от министров согласовывать с МИД общение с представителями РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от украинских министров согласовывать с МИД страны любое общение с представителями России.

«Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи (общение с представителями России, — прим. ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом… И все такие вещи, запросы провокационные и так далее координировать с Министерством иностранных дел», — приводит его слова «112 Украина».

Ранее Генштаб Украины назвал наименования войсковых частей России «воровством чужой истории и славы».