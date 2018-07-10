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В Кировской области разбился самолет, на борту был заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев

19:39, 10.07.2018

В Кировской области разбился двухместный самолет ZLIN. На борту находился заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Сейчас чиновник находится в тяжелом состоянии, сообщает Mash. Первый пилот Анатолий Лючанду в реанимации.

Машковцев занимает должность заместителя полномочного представителя президента России в ПФО с февраля 2017 года.

Происшествия Кировская область
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