В Кировской области разбился самолет, на борту был заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев
В Кировской области разбился двухместный самолет ZLIN. На борту находился заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
Сейчас чиновник находится в тяжелом состоянии, сообщает Mash. Первый пилот Анатолий Лючанду в реанимации.
Машковцев занимает должность заместителя полномочного представителя президента России в ПФО с февраля 2017 года.
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