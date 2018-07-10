«Ростелеком» подключил Ак Барс Банк к единой биометрической системе

«Ростелеком» подключил Ак Барс Банк к Единой биометрической системе (ЕБС). Российский провайдер цифровых услуг организовал защищенный доступ к ресурсам национальной облачной платформы и интегрировал систему удаленной биометрической идентификации с банковскими сервисами.

Таким образом крупнейший банк в Татарстане и в Приволжском федеральном округе вошел в число первых российских кредитных учреждений, которые начали собирать биометрические данные и регистрировать пользователей в системе.

С июля 2018 года клиенты Ак Барс Банка могут сдать биометрические данные в отделении организации в Казани на ул. Декабристов, 1. В дальнейшем принимать биометрию будут и другие отделения банка региональной сети.

Сергей Сучков, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»: «Ак Барс Банк стал первым региональным банком в Поволжье, который «Ростелеком» подключил к биометрической системе. Это был полезный опыт по отработке технологических процессов, который нам пригодится при подключении и обслуживании других финансово-кредитных учреждений. Мы наблюдаем большой предметный интерес к новой технологии со стороны многих банков Приволжского округа».

Дамир Галиев, руководитель проектного офиса инновационного развития ПАО «АК БАРС» БАНК: «Мы прогнозируем постепенный рост интереса клиентов по мере развития сервиса. В первую очередь появятся ранние пользователи, любители инноваций. Планомерный перевод государственных услуг в системе ЕСИА послужит формированию массового спроса. Мы убеждены, что система удаленной идентификации даст большой толчок развитию банкинга в России, так как несет в себе новый и качественный клиентский опыт».

Для регистрации в системе клиентам необходимо один раз посетить банк. Операционист поможет зарегистрироваться на портале Госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА), после чего «снимет» биометрические данные пользователя (сделает фото и запишет голос) и загрузит их в Единую биометрическую систему.

Регистрация граждан в системе осуществляется бесплатно. Единственное условие – наличие у клиента одного из продуктов банка. После регистрации в Единой биометрической системе пользователь сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего по системе удаленного обслуживания.

Единая биометрическая система начала работать в России с 30 июня 2018 года. Благодаря возможности удаленно идентифицировать граждан она позволяет клиентам банков дистанционно получать финансовые услуги. Особенно это важно для маломобильного населения и людей, проживающих в удаленных районах.

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