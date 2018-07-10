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В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +27°С

04:32, 10.07.2018
В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +27°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 10 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах Татарстана возможны грозы, а днем град.

Ветер юго-западный умеренный, при грозах до 17—22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +12°С до +17°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +24°С до +28°С.

Общество Татарстан
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