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Власти Пензы потратят на ремонт дома после взрыва газа 4 миллиона рублей

14:05, 09.07.2018
Власти Пензы потратят на ремонт дома после взрыва газа 4 миллиона рублей
Фото: penza-gorod.ru

Власти Пензы потратят 200 тысяч рублей на разработку проекта по реконструкции дома №27 по улице Крупской, в котором произошел взрыв газа. На сами работы уйдет около 4 млн рублей.

Работы продлятся около 1,5 месяцев. Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, однако обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий, сообщается на сайте администрации Пензы.

Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, однако обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий.

Большая часть жильцов из поврежденной части дома переселилась в маневренный фонд, еще две семьи планируется переселить в ближайшее время.

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