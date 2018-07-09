Власти Пензы потратят на ремонт дома после взрыва газа 4 миллиона рублей

Власти Пензы потратят 200 тысяч рублей на разработку проекта по реконструкции дома №27 по улице Крупской, в котором произошел взрыв газа. На сами работы уйдет около 4 млн рублей.

Работы продлятся около 1,5 месяцев. Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, однако обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий, сообщается на сайте администрации Пензы.

Первоначально ремонт в доме планировалось провести в течение двух недель, однако обследование здания выявило деформацию несущих конструкций стен и перекрытий.

Большая часть жильцов из поврежденной части дома переселилась в маневренный фонд, еще две семьи планируется переселить в ближайшее время.