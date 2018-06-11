В Пензе ввели режим повышенной готовности из-за взрыва газа в жилом доме

Власти Пензы объявили режим повышенной готовности из-за взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Взрыв газа произошел накануне вечером в результате утечки газа в пустой квартире. В результате оказались повреждены две квартиры, решение о ремонте дома будет принято после его обследования специалистами. Ранения при взрыве получил сотрудник газовой службы, который прибыл на место после сообщения жильцов об утечке газа. Пострадавших среди жильцов дома нет, уточнили в мэрии.

Сейчас четверо жителей подъезда переселены в пункт временного пребывания, Проводятся следственные действия.



Напомним, что в начале мая при взрыве газа в жилом доме Екатеринбурга пострадали 11 человек.