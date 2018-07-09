В Оренбургской области депутата лишили мандата из-за справки о доходах
Прокуратура Беляевского района Оренбургской области выявила факт неисполнения одним из сельских депутатов требований о предоставлении отчетности о доходах.
Установлено, что народный избранник вовремя не передал сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Аналогичную информацию он не предоставил и о своей супруге. Уважительных причин депутат по данному факту не привел, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор района потребовал прекратить полномочия виновного. В итоге депутат в досрочном порядке лишился своих полномочий.
Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым