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В Оренбургской области депутата лишили мандата из-за справки о доходах

13:38, 09.07.2018
В Оренбургской области депутата лишили мандата из-за справки о доходах
Фото: pixabay.com

Прокуратура Беляевского района Оренбургской области выявила факт неисполнения одним из сельских депутатов требований о предоставлении отчетности о доходах.

Установлено, что народный избранник вовремя не передал сведения о своих доходах и имуществе за 2017 год. Аналогичную информацию он не предоставил и о своей супруге. Уважительных причин депутат по данному факту не привел, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурор района потребовал прекратить полномочия виновного. В итоге депутат в досрочном порядке лишился своих полномочий.

Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.

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