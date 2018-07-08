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AVRS подала в суд на Apple за нарушение патента о распознавании речи

23:59, 08.07.2018
AVRS подала в суд на Apple за нарушение патента о распознавании речи
Фото: pxhere.com

Аризонская компания Advanced Voice Recognition Systems (AVRS), специализирующаяся на программном обеспечении для распознавания речи, подала в суд на компанию Apple.

По информации Gizchina.com, патент выданный компании был нарушен в голосовом помощнике Apple Siri. Этот патент касается распознавания речи. Отмечается, что Apple знала о существовании этого патента, но нарушила его 77 раз с 2013 года.

В прошлом году производитель чипов Qualcomm потребовал запретить продажу гаджетов Apple из-за нарушения патентных прав. До этого Apple заявила о «злоупотреблении доминирующим положением на рынке» со стороны Qualcomm и подала иск на 1 млрд долларов.

ТехнологииIT
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