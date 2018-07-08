В Башкирии на трассе М-5 образовалась пробка из-за сгоревшей фуры

На трассе М-5 в Башкирии недалеко от деревни Старые Санны сгорела фура. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, прицеп автомобиля сгорел полностью.

Из-за происшествия на дороге образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора превысила 3,3 километра. Скорость на данном участке составляет 35 километров в час.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются. На месте работают пожарные расчеты и ГИБДД.

Напомним, что ранее в Аургазинском районе Башкирии при столкновении трактора и автомобиля Lada Largus погибли шесть человек.