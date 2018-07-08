Великобритания не будет вводить санкции против России из-за инцидента в Эймсбери

Лондон не будет вводить санкции в отношении России после отравления в Эймсбери. Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Давид.



«В настоящее время нет планов по санкциям в отношении России» — цитирует Давида BBC.



По словам главы МВД Великобритании, полиция сейчас работает над тем, чтобы установить, как двое пострадавших смогли «столкнуться с зараженным предметом». При этом он выразил уверенность, что полиция доберется до сути этого инцидента.

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. Они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Позднее в больницу Солсбери попал сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию этого дела.