Максим Шелекето перешел из «Автодора» в УНИКС

Казанский УНИКС заключил контракт с 31-летним форвардом Максимом Шелекето, который в завершившемся сезоне выступал за БК «Автодор», сообщает пресс-служба саратовской команды.

В чемпионате Единой лиги ВТБ — 2017/2018 Шелекето провел 26 матчей, набирая в среднем 5.5 очка и делая 2.5 подбора, 0.8 передачи и 1.0 перехвата за 21 минуту. Кроме того, российский форвард был признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября.



«Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Максима за вклад в победы в минувшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.