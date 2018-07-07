Часть Украины может остаться без питьевой воды из-за проблем с обеззараживанием

В начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена или прекращена полностью. Об этом сообщается на сайте «Киевводоканала».

Проблемы связаны с тем, что в середине июня предприятие «Днепроазот», производящее жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, предупредило о приостановлении выпуска своей продукции.



В настоящее время завод все еще не восстановил работу, а остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора хватит от недели до 20 дней.

«Таким образом, если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена», — пояснили в «Киевводоканале».

