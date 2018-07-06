В результате ДТП в Краснодарском крае погибли девять человек

В Краснодарском крае при столкновении двух легковых автомобилей в Белореченском районе погибли девять человек, Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«В результате ДТП в районе хутора Гливенко погибли девять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Еще один человек — девушка — с травмами доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Приора Универсал».

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

В сентябре прошлого года автобус в Краснодарском крае столкнулся с грузовиком. Тогда шесть человек погибли и 24 пострадали.