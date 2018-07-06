Защитник «Ак Барса» Тимур Фаткуллин стал игроком «Нефтехимика»

В хоккейный клуб «Нефтехимик» за денежную компенсацию из «Ак Барса» перешел защитник Тимур Фаткуллин. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Тимур Фаткуллин родился 10.02.1997 г. Его рост составляет 189 см, вес — 92 кг. Начинал играть в Челябинске. Выступал в командах: «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк), «Тюменский Легион» (Тюмень), «Металлург» (Новокузнецк), ХК «Саров» (Саров), «Торпедо» (Нижегородская область).



Летом прошлого года хоккеист был приобретен казанским клубом у новокузнецкого «Металлурга» и в августе перешел в «Торпедо». В декабре Фаткуллин вернулся в «Ак Барс».