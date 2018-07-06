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Кировский бизнесмен строит базу отдыха в виде НЛО

14:10, 06.07.2018
Кировский бизнесмен строит базу отдыха в виде НЛО
Фото: Иван Ширяев

В Котельничском районе Кировской области местный предприниматель возводит базу отдыха в виде летающей тарелки.

Как рассказывает путешественник Иван Ширяев, бизнесмен планирует сыграть на том, что именно в этой местности люди часто видят НЛО. Поэтому мужчина подхватил эту идею и рассчитывает на приток туристов в будущем.

База отдыха, расположенная на берегу Вятки, построена уже наполовину. По замыслу строителей, тарелка будет крутиться, вращаясь вслед за солнцем. Рядом с тарелкой также строятся несколько необычных полусферических домов.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Тополь», которую казанцы приняли за НЛО.

Общество Кировская область
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