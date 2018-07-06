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Медведев уволил замглавы Минэнерго Молодцова

12:51, 06.07.2018
Медведев уволил замглавы Минэнерго Молодцова
Фото: commons.wikimedia.org / Veselkov

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

«Освободить Молодцова Кирилла Валентиновича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее СМИ сообщали, что Молодцов займет место в аппарате президента России или станет его советником.

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