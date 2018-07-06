Медведев уволил замглавы Минэнерго Молодцова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

«Освободить Молодцова Кирилла Валентиновича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее СМИ сообщали, что Молодцов займет место в аппарате президента России или станет его советником.