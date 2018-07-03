Куратор нефтегазовой отрасли уйдет из Минэнерго РФ

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов уходит из Минэнерго РФ.

Покинуть министерство Молодцов может уже в июле, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, он займет место в аппарате президента России или станет его советником.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» приступила к кадровым перестановкам. Так, новым гендиректором РКЦ вместо врио главы предприятия Равиля Ахметова будет назначен Дмитрий Баранов, который в данный момент занимает пост заместителя генерального конструктора.

Отмечается, что его кандидатура «одобрена главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным».