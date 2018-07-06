В Польше приостановили полеты МиГ-29 после авиакатастрофы

В Польше приостановили полеты истребителей МиГ-29 после авиакатастрофы. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.



«Комиссия уже начала свою работу. Эксперты направились на место трагедии. Военная жандармерия охраняет место крушения. До времени выяснения причин катастрофы приостановлены полеты с использованием этого вида самолетов», — приводит его слова «РИА Новости».

В ночь на пятницу МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате инцидента пилот самолета погиб.



Ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения самолета Як-52 в Первомайском районе на Алтае. В авиакатастрофе погибли два человека.