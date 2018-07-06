«Кировхлеб» продали за рекордно низкие 370 тысяч рублей

Имущество обанкротившегося холдинга «Кировхлеб» было продано на торгах за рекордно низкую сумму.

Согласно информации, размещенной на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, стоимость предприятия во время публичного предложения была снижена в 10 раз. Если начальная цена была 3,7 млн рублей, то итоговая стоимость составила 370 тысяч рублей.

В проданный «пакет» вошли доли в уставных капиталах «КировхлебПрома», «Комбината хлебопродуктов», «Кирово-Чепецкой птицефабрики», «Уржумской племптицефабрики», а также пакет бездокументарных именных акций «Птицефабрики «Костинская».

Стоит отметить, что в имущество входит оборудование, товарные знаки и дебиторская задолженность предприятий. Единственным, кто заявился на участие в торгах, стал Илья Горев. Именно он и приобрел холдинг.

Напомним, 8 апреля 2016 года по решению суда «Кировхлеб» был признан банкротом из-за больших долгов перед банками и налоговой службой — порядка 275 млн рублей.