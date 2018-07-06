Футболисты сборной России не получат от государства денег за ЧМ-2018 — СМИ

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Игроки сборной России по футболу не получат от государства денежных вознаграждений за выступление на чемпионате мира.



«Выплат пока не планируется. Чем чемпионат мира по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам чемпионатов мира государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада — отдельная история, там множество видов спорта», — приводит «Коммерсант» слова источника.

В Минспорта отметили, что обсуждать вопросы выплат спортсменам до окончания соревнований преждевременно и некорректно.

Напомним, в групповом этапе российская команда обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступив Уругваю (3:0). В 1/8 финала Россия обыграла Испанию в серии пенальти (4:3) и вышла в четвертьфинал мундиаля.