Бывший вице-премьер Удмуртии получил условный срок за превышение полномочий

Бывший вице-премьер и глава Минлесхоза Удмуртии Рафис Касимов признан виновным в превышении полномочий. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы Минлесхоза Удмуртии, в 2013—2014 годах заключил с рядом организаций 13 договоров аренды для заготовки древесины в охотничьих заказниках. Эти территории относятся к категории особо охраняемых, и сплошные рубки на этих участках запрещены, передает пресс-служба прокуратуры республики.

Позже он утвердил проекты освоения лесов, позволяющие сплошную вырубку в этих охраняемых зонах.

Отмечается, что это причинило ущерб окружающей среде «в форме исчезновения и миграции с соответствующих территорий растений, грибов, животных, в том числе занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики» на территории семи заказников.

Напомним, что Касимов был задержан в июне 2017 года. Тогда подробности о его задержании не сообщались.

После этого новый глава Удмуртии Александр Бречалов изменил структуру правительства республики и объединил Минприроды и Минлесхоз в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его возглавил Денис Удалов.