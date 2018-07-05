Экс-«амкаровец» Огуде подписал контракт с «Енисеем»

«Енисей», пополнивший состав российской футбольной Премьер-лиги, подписал контракт с 30-летним нигерийским опорным полузащитником Фегором Огуде, который в прошлом сезоне выступал за пермский «Амкар», сообщает пресс-служба красноярской команды.

«Фегор Огуде является одним из лидеров РФПЛ по проценту выигранных единоборств в защите среди полузащитников», — отмечается на официальном сайте красноярского клуба.

Огуде перешел в «Амкар» в 2014 году из норвежского клуба «Волеренга». В общей сложности он принял участие в 97 матчах пермской команды, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.