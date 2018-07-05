СМИ узнали о новой российской ЧВК в Сирии, предположительно, связанной с Минобороны
В Сирии появилась новая частная военная компания «Патриот», действующая в регионе как минимум с весны 2018 года.
По информации «Дождя», новая ЧВК имеет связь с Министерством обороны РФ. Председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев рассказал, что состав «Патриота» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих.
Также в ЧВК входят действующие специалисты Главного управления Генштаба, военные юристы и бойцы сил специальных операций, добавляет генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
Между тем в обращении «Общероссийского офицерского собрания» говорится, что «Патриот» не единственная новая ЧВК. По словам Шабаева, их названия неизвестны, а сами компании действуют в Ливии, Йемене, Судане и Брунее.
В Минобороны РФ информацию о новой ЧВК не прокомментировали.
Отметим, что в Сирии также действует «ЧВК Вагнера», которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ сообщали, что Кремль контактировал с ним за несколько дней до и после февральского удара коалиции США в Сирии.ОбществоВласть
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