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СМИ узнали о новой российской ЧВК в Сирии, предположительно, связанной с Минобороны

16:29, 05.07.2018
СМИ узнали о новой российской ЧВК в Сирии, предположительно, связанной с Минобороны
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Сирии появилась новая частная военная компания «Патриот», действующая в регионе как минимум с весны 2018 года.

По информации «Дождя», новая ЧВК имеет связь с Министерством обороны РФ. Председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев рассказал, что состав «Патриота» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих.

Также в ЧВК входят действующие специалисты Главного управления Генштаба, военные юристы и бойцы сил специальных операций, добавляет генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Между тем в обращении «Общероссийского офицерского собрания» говорится, что «Патриот» не единственная новая ЧВК. По словам Шабаева, их названия неизвестны, а сами компании действуют в Ливии, Йемене, Судане и Брунее.

В Минобороны РФ информацию о новой ЧВК не прокомментировали.

Отметим, что в Сирии также действует «ЧВК Вагнера», которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ сообщали, что Кремль контактировал с ним за несколько дней до и после февральского удара коалиции США в Сирии.

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