Госдума РФ назвала размеры пенсии и зарплаты депутатов

Госдума РФ официально раскрыла размеры зарплаты и пенсии депутатов. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

По итогам первой половины 2018 года фактическая начисленная среднемесячная зарплата депутата составила 388,5 тысячи рублей. После уплаты налога она равна 338 тысяч рублей, говорится в сообщении.



Денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году составляет 84 тыс. 774 рубля.



Таким образом, пенсионное обеспечение депутата составляет 46 тыс. 626 рублей при стаже от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении своих полномочий на протяжении 10 лет и более.



Отметим, что средняя пенсия россиян в 2019 году при повышении пенсионного возраста составит 15,4 тысячи рублей.