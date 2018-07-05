Российские госбанки получат 46% крупнейшего ретейлера Хорватии

Долг крупнейшей частной компании на Балканах, хорватского продуктового ретейлера Agrokor, урегулировали накануне. Сбербанк и ВТБ получат 46% компании.

На слушания об урегулировании долга позвали 3 069 кредиторов компании — всех, кто предъявил к ней требования, но не получил возмещение, передают «Ведомости». При этом около четверти долга приходится на российские госбанки. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ — около 300 млн евро.

В результате слушаний за сделку, которая передаст компанию в руки кредиторов и держателей бондов, проголосовали владельцы 80% долга — на 33,8 млрд кун (4,6 млрд евро), включая Сбербанк.

Отмечается, что реструктуризация сделает Сбербанк крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.