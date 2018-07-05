Казанский IT-разработчик открыл два региональных офиса

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, расширила свое региональное присутствие. Компания развивается на рынке отечественных информационных технологий 26 лет, имеет офисы и представительства от Калининграда до Владивостока, в которых работает команда в 1200 человек. Этим летом вендор открыл еще два региональных штаба в Тюменской и Томской областях — теперь на карте присутствия «БАРС Груп» 15 городов.

Соглашение об открытии офиса в Тюмени было подписано при участии врио губернатора Тюменской области Александра Моора и генерального директора «БАРС Груп» Тимура Ахмерова в рамках недели инноваций Innoweek-2018. С 2011 года компания развивает в регионе проекты в сферы образования.

«БАРС Груп» участвует в цифровизации всех ступеней отрасли образования и не планирует останавливаться на этом. В планах — создавать новые отечественные проекты с потенциалом импортозамещения, для которых будем собирать команду. В течение последних трех лет мы активно наращиваем экспертизу — порядка четверти наших сотрудников работают в регионах. Мы всегда заинтересованы в IT–специалистах с сильными компетенциями. А в Тюмени, как мы знаем, сильные технологические вузы и перспективный кадровый задел», — прокомментировал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Кроме того, производственный штаб компании открылся и в Томской области. На открытии присутствовали первый заместитель генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев и директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«БАРС Груп» на протяжении нескольких лет занимается поддержкой и развитием решений в сфере здравоохранения и финансово-хозяйственной деятельности на территории Томской области. В 2012 году АО «БАРС Груп» совместно с ПАО «Ростелеком» разработало Региональную медицинскую информационную систему Томской области, в которой на сегодняшний день работают более 50 медицинских организаций.

«БАРС Груп» является долгосрочным, проверенным партнером компании «Ростелеком». Наиболее крупным совместным проектом, реализуемым на территории Томской области, является Региональная медицинская информационная система Томской области. Проект непростой, но я считаю очень полезный, как для медицинского персонала, так и для населения. Уверен, что нас ждут новые интересные проекты. Желаю сотрудникам томского офиса продуктивной работы, больше новых разработок и отличного настроения», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Также в 2009 году для Департамента финансов Томской области компанией была разработана система «Бюджетная отчетность», в 2012-м — решение «Бухгалтерия Online». В 2013 году «БАРС Груп» внедрила проект «Государственное задание» для финансового управления администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Северск.

Партнерский материал

