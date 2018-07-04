DNS c 1 августа уйдет с «Яндекс.Маркета» из-за «серых» поставщиков

Сеть DNS, являющаяся продавцом бытовой техники и электроники в России, с 1 августа не будет размещаться на «Яндекс.Маркете». Об этом сообщил совладелец и директор по развитию компании Сергей Мещанюк.



«Выходим из «Яндекс.Маркета». С 1 августа. Принципиальные расхождения во взглядах на партнерство и рынок. Мы за обеление и конкуренцию», — написал он на своей странице в Facebook.



В беседе с РБК он пояснил, что DNS хочет дистанцироваться от серого сектора. Также ретейлера не устраивают «экономические и технические условия партнерства».



Представитель «Яндекс.Маркета» сообщил, что в компании знают о решении DNS. Он также заверил, что площадка следит за качеством товаров и магазинов и отключает ненадежные магазины вне зависимости от их размера.



Ранее «Яндекс» и Сбербанк создали свою торговую площадку «Беру» и запустили бета-версию. Официальное открытие запланировано на осень 2018 года.