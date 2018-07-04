В Ульяновске стадион «Труд» переименуют в честь Льва Яшина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поддержал предложение переименовать стадион «Труд». Он предложил назвать объект в честь Льва Яшина.

Глава региона отметил, что Яшин во время Великой Отечественной войны жил в Ульяновске и историки внимательно изучили этот период жизни легендарного спортсмена.

«Итоги этой деятельности позволили мне обратиться к вдове великого спортсмена Валентине Тимофеевне Яшиной и получить от нее разрешение на присвоение Центральному стадиону «Труд» имени Льва Ивановича Яшина», — приводит слова Морозова пресс-служба правительства области.

Губернатор подчеркнул, что работы по реконструкции стадиона не должны затягиваться.

«Данный этап — самый амбициозный, он должен завершиться созданием современного, удобного и экономически целесообразного объекта», — заявил руководитель региона.