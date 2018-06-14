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Введение обязательных электронных ПТС отложили на полтора года

08:39, 14.06.2018
Введение обязательных электронных ПТС отложили на полтора года
Фото: pixabay.com

Введение обязательного электронного паспорта транспортного средства (ПТС) отложили еще на полтора года — до 1 ноября 2019 года. Наряду с электронным можно будет по-прежнему использовать бумажный вариант документа.

Некоторые автомобильные концерны в России все же начнут выдавать электронные паспорта, для того чтобы скорее пройти переходный период. Однако, по данным источника «Известий», пока не все производители могут обеспечить быстрый переход на e-ПТС.

Ранее Союз страховщиков отметил, что у покупателей новых автомобилей могут возникнуть проблемы с покупкой полиса ОСАГО из-за прекращения оформления паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде.

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