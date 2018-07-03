Родственники погибших в авиакатастрофе рейса A321 подали 30 исков к властям Египта

Родственники семей погибших при крушении А321 над Синаем подали в египетские суды 30 исков к местным властям, а также к авиа- и страховой компаниям. Об этом сообщил адвокат Давид Кухалашвили.



«Мы подали 30 исков от имени родственников погибших к властям страны, их распределили разным судьям в разных округах. Три их них суд Северного Каира отклонил — разбирательство было похоже на фарс, суд даже не запросил документы о родстве, о степени причиненного вреда. Мы уже подали жалобу в Апелляционный суд Каира», — сказал адвокат.

По его словам, защита планирует подать к властям еще 45 исков, передает «РИА Новости».

Напомним, что 30 октября 2015 года самолет авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в небе над Египтом. Рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург выполнял лайнер Airbus A321. На его борту находились 224 человека, включая пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Позже арбитраж признал авиакомпанию «Когалымавиа» банкротом.