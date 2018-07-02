Экс-главбух МЧС по Саратовской области Рушан Юсупов оштрафован за взятку и мошенничество

Бывший начальник финансово-экономического отдела ГУ МЧС России по Саратовской области Рушан Юсупов оштрафован за мошенничество и дачу взятки.

По данным следствия, в 2015 и 2016 годах Юсупов, используя свое служебное положение, присвоил себе премии 22 сотрудников МЧС на сумму 485 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Кроме того, в конце декабря 2016 года он передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства в качестве взятки iPhone 6 за неуказание проверяющим в акте аудиторской проверки ряда выявленных нарушений. Следователям в разработке дела помогли сотрудники ФСБ.

Рушан Юсупов признался в данных преступлениях. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей с лишением звания майора внутренней службы, а также всех государственных наград.

Напомним, ранее в Казани вынесли приговор по делу о «взятке для налоговиков».