Власти Стерлитамака готовы потратить на благоустройство дворов до 29 миллионов рублей

Администрация Стерлитамака (Башкирия) объявила два тендера на благоустройство дворов. В сумме начальная цена двух контрактов составляет около 28,8 млн рублей.

Прием заявок по обоим конкурсам начался 29 июня, следует из сообщений на сайте госзакупок. Аукционы назначены на 20 июля.

Всего должны быть заасфальтированы 27 придомовых территорий, следует из техзадания. До 20 августа 2018 года должны быть отремонтированы следующие дворы: ул. Комсомольская, 47, 47а, ул. Кочетова, 24а; 24б, ул. Мира, 58, ул. Полевая, 21, ул. Суханова, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, ул. Щербакова, 13, ул. Артема, 19, 123, 131, 147, 151, ул. Голикова 22а, 22б, 24, 24а, ул. Николаева 2а, ул. Худайбердина, 141, 145, 147.