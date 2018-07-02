В центре Чебоксар приставы закрыли пекарню

Судебные приставы опечатали пекарню «Каравай» в центре Чебоксар. Решением суда деятельность пекарни была приостановлена на два месяца.

Ленинский райсуд Чебоксар решил ввести такое ограничение после проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба УФССП по Чувашии.

Во время внеплановой выездной проверки выяснилось, что в пекарне по улице Гагарина, 7 не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

Персонал не проводил дезинсекцию, а в самой пекарне не было туалета и раковины для мытья рук посетителей. Также был допущен еще ряд нарушений.

По решению суда работа пекарни была приостановлена на 60 суток. Управляющей пекарни было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства.