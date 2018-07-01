Мэр Пензы потребовал восстанавливать газоны после дорожных работ

Накануне мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушаемые при ремонте дорог газоны. На совещании в администрации города он потребовал от коммунальных служб проводить восстановительные работы.

«Именно после срезки грунта и завоза чернозема, заложенного в смету, необходимо восстанавливать озелененение прилегающих к дорогам газонов», — приводит слова Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Проводить работы мэр поручил МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».