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Мэр Пензы потребовал восстанавливать газоны после дорожных работ

10:44, 01.07.2018

Накануне мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на разрушаемые при ремонте дорог газоны. На совещании в администрации города он потребовал от коммунальных служб проводить восстановительные работы.

«Именно после срезки грунта и завоза чернозема, заложенного в смету, необходимо восстанавливать озелененение прилегающих к дорогам газонов», — приводит слова Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Проводить работы мэр поручил МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

ОбществоИнфраструктура
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