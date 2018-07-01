Качество казанского воздуха начали отслеживать на новых приборах

Экологическое состояние воздуха в Казани контролируют несколько станций, на которые установили новые приборы для более точных измерений.

Так, передвижные лаборатории получили новые хроматографические анализаторы AGA-LIGA, которые исследуют воздух на содержание бензола, толуола, ксилола. Кроме того, мобильные станции получили автоматизированные комплексы на основе хроматографа «Хроматэк-Газохром 2000». Это оборудование распознает содержание в воздухе таких ядов, как бутилацетат, изопропилбензол и ацетон, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Помимо мобильных лабораторий воздух в столице РТ мониторят четыре стационарных поста контроля. Они работают в автоматическом режиме и могут обнаружить в воздухе до 38 ядовитых соединений. Причем техника может отследить, откуда пришел выброс ядов и поможет найти виновника загрязнения.

Напомним, деятельность сахарного завода в Заинске приостановили из-за жалоб на неприятный запах. Выяснилось, что причиной его возникновения послужили работы по очистке иловых отложений на полях фильтрации предприятия «Заинский сахар».