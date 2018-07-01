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Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму

08:58, 01.07.2018 1
Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму
Фото: facebook.com/tetiana.montian

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила уличное кафе в Крыму и сравнила цены с средними по Киеву. Она показала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — написала на своей странице в Facebook блогер.

Комментаторы поста заметили, что ситуация стала «ударом ниже желудка» для Киева. Другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине. А кто-то отметил, что даже такие цены все равно окажутся не по карману среднестатистическому украинцу.

ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    один хрен дорого!!!! того не стоит так цены поднимать!!! даже в крыму!!!!!
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