Украинский блогер сравнила цены в кафе в Киеве и Крыму

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила уличное кафе в Крыму и сравнила цены с средними по Киеву. Она показала фотографию из кафе в Крыму, отметив, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», — написала на своей странице в Facebook блогер.

Комментаторы поста заметили, что ситуация стала «ударом ниже желудка» для Киева. Другие заявили, что стоимость рыбы и шашлыка в Крыму значительно ниже, чем на Украине. А кто-то отметил, что даже такие цены все равно окажутся не по карману среднестатистическому украинцу.