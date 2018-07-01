Новости технологий

10:00 МСК
Новости раздела
Технологии

Разработчики сервиса по поиску пользователей «ВКонтакте» FindFace объявили о его закрытии

01:31, 01.07.2018
Разработчики сервиса по поиску пользователей «ВКонтакте» FindFace объявили о его закрытии
Фото: flickr.com

Компания NtechLab, которая является разработчиком сервиса FindFace для поиска пользователей соцсети «ВКонтакте» по фотографии, с 1 июля закроет сервис.

Как сообщает vc.ru со ссылкой на компанию, ее сотрудники сосредоточатся на разработке решений для государства и бизнеса.

Сервис FindFace был запущен в феврале 2016 года. Сейчас им пользуются около 1,2 млн человек.

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте».

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем