Путин объявил благодарность коллективу Татарской филармонии
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, благодарность объявлена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым