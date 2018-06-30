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Путин объявил благодарность коллективу Татарской филармонии

19:24, 30.06.2018

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, благодарность объявлена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее Путин подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской и сенатора от Татарстана Ильдуса Ахметзянова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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