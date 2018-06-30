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РФ не требует от США признания Крыма российским — Госдума

17:52, 30.06.2018
РФ не требует от США признания Крыма российским — Госдума
Фото: ru.wikipedia.org/NASA

России не требуется признание Крыма частью РФ со стороны США. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«России такое признание и не требуется. Ведь нам не надо, чтобы Крым приняли в ООН. Поэтому у американцев не получится «разменять» признание Крыма на какие-то уступки со стороны России», — написал он в Facebook, подчеркнув, что «уступать американцам вообще вредно».

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.

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