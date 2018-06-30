Минниханов встретился с акимом Алтаем Кульгиновым

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с делегацией Западно-Казахстанской области, в том числе с акимом Алтаем Кульгиновым.

Встреча прошла в казанском Кремле. Минниханов выразил особые слова благодарности Нурсултану Назарбаеву за внимание к сотрудничеству с Татарстаном, сообщает пресс-служба президента РТ.



В то же время аким напомнил, что в рамках рабочего визита в Казань президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил, что товарооборот между Казахстаном и Татарстаном составляет $700 млн. Из этой суммы свыше $100 млн приходится на Западно-Казахстанскую область.

Напомним, в июне Рустам Минниханов встретился с Нурсултаном Назарбаевым.