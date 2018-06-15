«Сегодня Казахстан — наш главный партнер». Рустам Минниханов встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции поблагодарил его за сотрудничество с Россией и Татарстаном. В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что у Казахстана очень теплые отношения с Россией, а с Татарстаном они самые близкие. После беседы Назарбаев наградил Минниханова высшей наградой Республики Казахстан для не резидентов страны — орденом «Достык» (Дружба) I степени.
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