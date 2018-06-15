«Сегодня Казахстан — наш главный партнер». Рустам Минниханов встретился с Нурсултаном Назарбаевым

13:18, 15.06.2018 23 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции поблагодарил его за сотрудничество с Россией и Татарстаном. В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что у Казахстана очень теплые отношения с Россией, а с Татарстаном они самые близкие. После беседы Назарбаев наградил Минниханова высшей наградой Республики Казахстан для не резидентов страны — орденом «Достык» (Дружба) I степени.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:21
    Все дороги были перекрыты, везде полиция была)
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    Анонимно 18:26
    Ну это само собой разумеющееся)А вдруг покушение?
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  • Анонимно 17:41
    Казахи- настоящие друзья и братья татар
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  • Анонимно 18:47
    За какие поступки дается орден Достык?
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    Анонимно 19:19
    логично что за дружбу с Назарбаевым:D
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