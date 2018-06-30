Российские бюджетники и студенты с 1 июля перейдут на карты «Мир»

С 1 июля все бюджетники и студенты перейдут на карты российской платежной системы «Мир».

Отмечается, что переход не будет болезненным, так как создана собственная надежная инфраструктура, которая уже обслуживает бюджетников страны. Для пенсионеров закон предусматривает переходный период на два года — по окончании срока действия их карты будут меняться на карты «Мир», сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что платежная система «Мир» начнет интеграцию с иранской платежной системой Shentab.